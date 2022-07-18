Находясь под временной оккупацией россиян, Херсонская область имеет проблемы со связью, электричеством, водой и газом.

Ситуация во многих селах в Херсонской области "очень критическая".

Об этом во время брифинга сказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Отвечая на вопрос о ситуации в Херсонской области, она отметила: "В целом Херсонская область, находясь под оккупацией, конечно, имеет определенные проблемы, в частности, с коммуникациями. Не только со связью, а с обеспечением электричеством, водой и газом".

Гуменюк подчеркнула, что ситуация во многих селах "очень критическая".

"Поскольку многие дома разбиты и объекты социальной инфраструктуры разрушены. А это значит, что и оказание медицинской помощи затруднено, и товаров первой необходимости нет", - констатировала она.

В то же время российские оккупанты, добавила Гуменюк, пытаются разместить свои подразделения ближе к местам пребывания мирного населения, чтобы использовать их как "живой щит".

Также на вопрос относительно информации об укреплении российскими войсками своих позиций вблизи Херсона, начальник пресс-центра пояснила, что они "пытаются закрепиться на тех рубежах, до которых мы их уже дожали".

"Учитывая специфику ведения боев в степной зоне, им действительно нужны железобетонные конструкции. Поскольку расположиться на открытой поверхности, сделать для себя укрытие очень сложно. Они пытаются хотя бы как-то себя защитить, потому что они достаточно деморализованы и ищут способ вообще смыться оттуда. Но, зная политику общения внутри вражеского войска, им этого тоже не дают сделать", - сказала Гуменюк.

Ранее стало известно, что после широкомасштабного вторжения в Украину российским оккупантам удалось захватить ряд населенных пунктов на Херсонщине.

Народный депутат, полковник Службы безопасности Украины прогнозировал, что после боев за Донбасс будут боевые действия за юг нашего государства.

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