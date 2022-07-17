Россияне ничего не показали миру, подчеркнул нардеп.

Руководство Российской Федерации сейчас приняло решение в Украине продавить "ЛДНР", поэтому на Донбасс противник стянул много сил и средств.

Следующей будет битва за юг, поделился прогнозом в интервью журналисту Дмитрию Гордону нардеп, полковник Службы безопасности Украины, защитник Донецкого аэропорта Роман Костенко, который воюет против оккупантов.

"У них не получилось север, у них не вышел сразу, нахрапом Донбасс (захватить - Ред.) и не вышел юг. Теперь им нужна победа. Миру они ничего не показали, наоборот - они проиграли...", - отметил собеседник.

По его словам, на Донбассе силы противника в разы превышают силы защитников Украины.

"Я думаю, что сейчас принято решение продавить именно "ЛДНР", и они для этого почти в пять раз, по официальным нашим данным, по данным разведки, у них есть превышение сил и средств там, они все делают именно таким, знаете ли, катком пройтись. А после того, я считаю, следующая битва - это битва за юг...", - заявил народный избранник.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину и назвали войну против нашей страны "спецоперацией" якобы для "денацификации" и "демилитаризации". Противнику удалось взять под контроль часть юга украинского государства.

Российский социолог Игорь Эйдман прогнозировал, что если в армии Украины будет хотя бы сотня систем, похожих на американские реактивные системы залпового огня HIMARS, то армии России - "хана".

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