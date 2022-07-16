Информацию держат в тайне, чтобы закрепиться на территории.

ВСУ продолжают продвигаться на Херсонском направлении уверенными шагами, но детали пока не афишируют.

Об этом сообщила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире "Эспресо".

По ее словам, информацию расскажут, когда украинские защитники закрепятся на освобожденной территории.

"На Херсонском направлении мы продвигаемся, может быть, не так быстро, как хочется тем, кто подает позитивные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной секретности, чтобы закрепиться на той территории и потом объявить о своих победах", - объяснила Гуменюк.

Начальник пресс-центра добавила, что вчера, зачищая освобожденное две недели назад село Потемкино, военные наткнулись на вражескую бронированную машину. Трофейная техника уже перешла на вооружение ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, бойцы украинской армии возобновили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. В то же время большая часть области по-прежнему находится под временной оккупацией.

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