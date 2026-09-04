NYT: Украина и Россия втянулись в 'спираль' ударов на пороге очень тяжелой зимы

На фоне фактически замерзшего фронта воздушная война обостряется, а признаков готовности Москвы или Киева остановиться пока не наблюдается.

Россия и Украина оказались в новой спирали взаимных ударов, которая все сильнее затрагивает гражданское население. Стороны атакуют склады, энергетическую и топливную инфраструктуру, порты и логистические объекты вдали от линии фронта.

Как пишет The New York Times, в последние месяцы воздушная война значительно активизировалась. Россия и Украина используют все более обширный арсенал ракет и беспилотников, пытаясь нанести противнику экономический ущерб и заставить его пойти на уступки.

При этом ситуация на фронте практически не изменилась, а дипломатические усилия по прекращению войны фактически зашли в тупик.

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"Это вопрос о том, сколько страданий может выдержать Россия по сравнению с Украиной – а Россия может выдержать много страданий", – заявил военный эксперт Роб Ли.

Украина наносит удары по российскому тылу

Новая волна взаимных атак особенно усилилась после того, как в конце июня Украина начала масштабную кампанию ударов по российским целям. Владимир Зеленский тогда заявлял, что цель – "заставить ее прекратить войну".

С тех пор украинские дальнобойные беспилотники поразили более 30 складов крупных интернет-магазинов в России. Удары нарушили логистику, нанесли ущерб бизнесу и привели к гибели работников складов.

Отдельным направлением стали российские нефтеперерабатывающие заводы и топливная инфраструктура. В прошлом месяце около 70% российских автозаправочных станций, по отдельным оценкам, столкнулись с дефицитом бензина или дизельного топлива.

Украинские атаки также затронули российскую инфраструктуру в Азовском и Черном морях. Это создает проблемы для экспорта сельскохозяйственной продукции России и затрудняет логистику оккупированного Крыма.

В то же время эксперты отмечают, что говорить о неизбежном экономическом коллапсе России пока нет оснований. Тем не менее война все сильнее ощущается внутри страны, а число погибших гражданских россиян в результате ударов выросло до самого высокого уровня с начала полномасштабной войны.

Россия отвечает массированными ударами

После завершения украинской 40-дневной кампании Владимир Путин заявил, что Киев открыл "ящик Пандоры" и поплатится за атаки на российские экономические объекты.

Россия ответила усилением ударов по Украине. Баллистические и сверхзвуковые ракеты все чаще атакуют украинские города, в то время как украинская ПВО сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков Patriot.

Дополнительную угрозу представляют новые российские реактивные беспилотники, способные развивать скорость свыше 600 км/ч. Они используются как для разведки, так и для нанесения ударов по целям.

Последствия для Украины особенно ощутимы в гражданской и экономической сферах. Российские удары по портам Одесской области угрожают украинскому экспорту зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

За последние шесть месяцев российские атаки повредили или уничтожили более 300 украинских автозаправочных станций. Также пострадали склады, торговые центры и другие объекты логистики. По данным Украинской издательской ассоциации, в результате российских ударов было уничтожено около 13 миллионов книг.

Зимой ситуация может ухудшиться

Аналитики ожидают, что взаимные атаки продолжатся и могут усилиться зимой. Россия уже предупреждала о новых ударах по украинской энергетике. Владимир Путин заявил, что поручил войскам наносить "массированные удары по энергетическим объектам Украины". Эксперты не исключают, что под ударом может оказаться также водоснабжение.

Украина, со своей стороны, продолжает развивать дальнобойное вооружение. В частности, Киев работает над собственными баллистическими ракетами и заявляет, что они могут быть готовы уже осенью. Если это произойдет, война может перейти на новый уровень.

Президент Украины также предупредил авиакомпании, что российское воздушное пространство становится опасным из-за украинских атак беспилотниками.

Мирные переговоры зашли в "глубокую паузу"

На этом фоне перспективы скорого завершения войны остаются призрачными. Директор ЦРУ Джон Ретклифф недавно посетил Москву, пытаясь убедить российскую сторону договориться до дальнейшего ухудшения военной и экономической ситуации.

Однако в Кремле заявили, что переговоры о завершении войны находятся в "глубокой паузе".

Эксперты и дипломаты предполагают, что серьезные мирные переговоры могут не возобновиться до весны или лета следующего года. Россия пока не демонстрирует готовности отказываться от своих территориальных требований, а Украина не имеет возможности согласиться на капитуляцию.

Война с Россией – последние удары

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому военному объекту вблизи Сочи. После серии взрывов там возник масштабный пожар.

Местные жители ночью сообщали о многочисленных взрывах в районе Сочи. Впоследствии очевидцы зафиксировали сильное возгорание вблизи поселка Сириус, недалеко от реки Псоу и границы с Абхазией. По данным OSINT-аналитиков, в этом районе расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

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