На территории деоккупированного города работают около 200 полицейских.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в освобожденном от российских оккупантов Херсоне и возле города установили украинские блокпосты.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на территории деоккупированного города работает около 200 полицейских.

По словам Клименко, главной опасностью сейчас является массовое заминирование Херсона. Он отметил, что 12 ноября во время разминирования админздания был ранен один из полицейских саперов.

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"Просим местных жителей соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если обнаружили такой, обязательно сообщите об этом правоохранителям", – подчеркнул Клименко.

В то же время жителей Херсона, которые выехали из города, правоохранители призвали не возвращаться домой до завершения стабилизационных мероприятий.

Освобождение Херсона

11 ноября 2022 года Силы обороны зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первого дня вторжения России в Украину.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что после освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары с HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму. В то же время генерал прогнозирует освобождение Мелитополя и Мариуполя уже этой зимой.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что в результате выхода на правый берег Днепра на Херсонщине украинские силы обороны получили политические, военные и моральные преимущества. По его словам, в военном смысле преимущество заключается в получении огневого контроля над рядом территорий.

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