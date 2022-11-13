ВСУ берут под огневой контроль всю территорию на юге Херсонской области, вплоть до северо-западной части Крыма.

Вследствие выхода на правый берег Днепра в Херсонской области украинские силы обороны получили политические, военные и моральные преимущества.

Как заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире информационного телемарафона, в военном смысле преимущество заключается в получении огневого контроля над рядом территорий.

"Преимущества, которые мы получаем вследствие того, что вышли на правый берег Днепра, они являются несомненными. Если говорить про военные преимущества, то, конечно, это означает, что мы берем под наш огневой контроль всю территорию на юг Херсонской области, вплоть до северо-западной части Крыма. То есть, снабжение этой группировки сил (вражеских – УНИАН), а она идет в основном из Крыма, мы уже фактически можем прямо контролировать своей артиллерией", – сказал он.

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Кузан отметил, что очень важной является моральная составляющая, потому что украинские силы обороны нанесли поражение огромной группировке российских сил.

"Оно иногда достигало от 30 тыс. до 50 тыс. личного состава, которые находились на правом берегу. И еще недавно, всего месяц-полтора назад, они готовились штурмовать наши позиции, готовились продвигаться на Одессу и таким образом соединяться со своей никем не признанной Приднестровской Молдавской Республикой. И сегодня наши силы обороны нанесли им поражение – мы деморализовали врага. Большой вражеский контингент, который сейчас еще временно находится на левом берегу Днепра, с сегодняшнего дня понес довольно значительные потери и в живой силе, и в технике, и в своем моральном и боевом духе", – подчеркнул Кузан.

Кроме того, он отметил политическое преимущество, которое получила Украина благодаря освобождению Херсона.

"Я бы сказал идеологическое преимущество. Потому что Херсон был единственным областным центром, которым могла похвастаться Россия, как своим достижением со времени полномасштабного вторжения... И только успешная операция по истощению всей группировки оккупантов, заставила войска россиян убраться с этого берега, чем нанесли поражение не только собственно российской армии, но и лично их репутации главнокомандующего – Владимира Путина. Таким образом вся российская армия поняла, что перспектив вообще их нахождения в Украине нет. И конечно, российское общество понимает, что никаких шансов на победу, на любые достижения у российской армии и у их руководства тоже нет", – констатировал Кузан.

Освобождение Херсонщины

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина вернула Херсон.

12 ноября в Офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

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