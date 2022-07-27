Через этот банк происходит переход в "рублевую зону".

Во временно оккупированном российскими захватчиками Херсоне не смогли заработать все отделения оккупационного "Промсвязьбанка".

Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

Три отделения российского банка не могут полноценно функционировать из-за того, что среди жителей Херсона нет желающих там работать.

"Банк имеет целью экономическую оккупацию региона, ведь именно через него происходит переход в "рублевую зону". Также банк отвечает за сбор личных данных населения для подготовки т. н. "референдума" и паспортизации", - отмечается в сообщении.

Из-за этого российские захватчики могут свозить в город банковских работников из России, как они уже поступали с врачами и учителями.

Отмечается, что дефицит рабочей силы на оккупированных территориях заставил россиян признать украинские свидетельства о квалификации и рабочие книжки.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщали, что в Херсонской области россияне возродили "Беркут" для подавления движения сопротивления.

Напомним, что во вторник, 26 июля, в Херсоне прогремели мощные взрывы. В социальных сетях сообщают о возможной атаке по Антоновском мосту.

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