Ожидается подтверждение от украинских властей.

Во временно захваченном оккупантами Херсоне сообщают о взрывах и возможной атаке по Антоновском мосту.

Как пишут местные Telegram-каналы, местные жители сообщают о взрывах, раздающихся в районе Антоновского моста или на месте, где оккупанты хранили свою технику.

Есть также сообщения о том, что Антоновский мост разрушен.

Также пишут, что в городе слышны выстрелы. Возможно, россияне пытаются сбить беспилотник. Появляются и многочисленные видео, подтверждающие, что в Херсоне "громко".

Подтверждений или опровержений атаки по позициям оккупантов в Херсоне от украинских властей пока не поступало.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

Вас также могут заинтересовать новости: