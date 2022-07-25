К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и пытки людей.

Служба безопасности Украины идентифицировала всех коллаборантов и предателей, которые вступили в оккупационное "главное управление мвд Херсонской области".

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов. Это происходит путем массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан.

Как отмечают в СБУ, для этого оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут".

"К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и пытки людей. Также коллаборанты под руководством спецслужб рф осуществляют вербовку "единомышленников", - говорится в сообщении.

Во время оперативных действий сотрудники СБУ собрали все установочные данные на каждого предателя, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения. 26 коллаборантам сообщено о подозрении. Среди них - 14 экс-работников Нацполиции.

В так называемый "руководящий состав" псевдообразования входят:

Бобрышев В. М. – начальник Управления кадрового обеспечения;

Трубаев М. В. - начальник Управления уголовного розыска;

Гаркуша Г. А. - командир батальона "Беркут";

Савина Н. В. – заместитель начальника Управления кадрового обеспечения-начальник отдела кадров;

Стусенко Е. Г. - заместитель начальника следственного управления-начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;

Малиновский Р. А. - заместитель начальника Управления уголовного розыска-начальник отдела раскрытия преступлений против личности;

Горелов К. В. - начальник Центра общественных связей;

Великосельский Е. В. - начальник Суворовского городского отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков;

Шершень М. В. - начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;

Одинец С. С. - заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.

Как сообщал УНИАН, полицейские расследуют более 1 тыс. уголовных производств против коллаборантов. За 5 месяцев в государстве зарегистрировано более 106 тысяч преступлений. И этот показатель всего на 6% меньше, чем в прошлом году.

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