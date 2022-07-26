Они закрывают лицо масками.

Российская оккупационная администрация создала отряды "титушек" для перекрашивания украинской символики на территории Херсонской области.

Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

По их данным, захватчики приравняли любую украинскую символику к "экстремизму". Также оккупанты охотятся на участников украинского подполья.

"Для закрашивания украинской символики созданы специальные группы, якобы из местных. Однако почему-то "местные" закрывают лицо масками, или съемку проводят со спины. Странно, что скрывать молодежи, которая якобы не делает ничего противозаконного в отличие от "экстремистов" из украинского подполья", - отмечает "Сопротивление".

Ранее партизаны временно оккупированного Херсона записали новое видеообращение, в котором пригрозили захватчикам расправой.

Также на улицах города постоянно появляются открытки, которые адресованы местным оккупантам и коллаборантам.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне патрули российских захватчиков из-за деятельности украинских партизан начали выходить на дежурство в полной экипировке.

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