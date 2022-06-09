Противник создает виртуальную реальность, отметил советник главы Офиса президента.

Вооруженные силы Украины уже находятся под захваченным российскими оккупантами Херсоном.

В областном центре слышен грохот боев, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, защитники украинского государства находятся почти в 20 километрах от Херсона. Арестович отметил, что такая ситуация сложилась несмотря на то, что к ВСУ еще не подъехала какая-то помощь Запада.

"У меня вопрос. Вы, гаврики кремлевские, какой... референдум, если украинские Вооруженные силы в 20 километрах от Херсона почти? Это создание виртуальной реальности. А как же иначе объяснять, что грохот боев уже в Херсоне слышен как бы по приближению? Какой референдум, извините, в этих условиях?..", - сказал собеседник.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных людей, в частности, в Херсоне. Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге украинского государства. Враги решили провести "референдум" на подконтрольной территории.

Бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что противнику не удастся удержать под контролем захваченную часть юга нашей страны, просто разместив на позиционных укреплениях свою военную технику и вооружение.

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