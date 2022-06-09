Противник за сутки потерял немало бронетехники, поделились в Командовании воздушных сил армии Украины.

Авиация ВСУ уничтожила за сутки по меньшей мере 10 единиц вражеской бронетехники и около 20 оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВС Украины.

"В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Уничтожено по меньшей мере 10 единиц боевой бронированной техники и около двух десятков рашистов", - отмечено в сообщении.

Также накануне, 7 июня, ударная авиация под прикрытием истребителей уничтожил около 8 единиц техники, поразила склады горюче-смазочных материалов, склады боеприпасов противника и живую силу врага.

Кроме того командование добавляет, что зенитные ракетные войска Воздушных сил 8 июня поразили два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", еще семь БПЛА этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Как сообщается, штурмовиками и бомбардировщиками Воздушных сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины осуществлено свыше 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициях, живой силе и логистических центрах российских оккупантов.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а затем атаковали и жилье гражданских. Позже враги пошли в наступление на востоке украинского государства, "горячей точкой" стал Северодонецк, за него идут бои.

Украинские воины давали достойный отпор врагу. В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 8 июня на нашей земле ликвидировали около 31 тысячи 500 противников.

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