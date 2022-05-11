Оккупанты заявляли о планах провести псевдорефендум по созданию "ХНР".

Ситуация в Херсоне и области напряженная, ведь город оккупирован россиянами.

Следите за онлайн-трансляцией происходящего в Херсоне и области в среду, 11 мая.

01:35 В Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении за сутки 79 российских оккупантов и 12 единиц их техники.

Подразделения украинских войск на Херсонщине и Николаевщине вдоль линии соприкосновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток

Ранее в украинской разведке сообщали, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ищут списки брошенных квартир и планируют в них размещать своих военных.

Вас также могут заинтересовать новости: