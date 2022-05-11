В Херсоне сейчас отсутствуют медикаменты в аптеках, отсутствуют физиологические растворы, препараты для кардиозаболеваний.

Более 40% жителей временно оккупированного русскими Херсона покинули город, другие граждане объединяются и поддерживают друг друга.

Об этом рассказал в эфире Радио НВ городской голова Игорь Колыхаев. В городе сейчас находится большое количество российской армии, много военной техники, на улицах оккупанты устанавливают очень много блокпостов.

"Поэтому улицы после 15 часов практически становятся пустыми. Людей мало. В 17 часов можно видеть мало людей на наших улицах Херсона. Но действительно могу подтвердить, что более 40% жителей нашего города уехали на свой страх и риск, потому что у нас нет с начала войны безопасных зеленых коридоров, до 11 мая те люди, которые желали выехать из нашего города, их не пустили через блокпосты. Поэтому на 9 мая много наших жителей остались в городе, в своих домах, потому что действительно город сейчас переходит в такой депрессивный момент", - рассказал мэр.

В Херсоне сейчас отсутствуют медикаменты в аптеках, отсутствуют физиологические растворы, препараты для кардиозаболеваний.

"Мы надеемся, что будет возможность завезти, если откроется возможность, через волонтеров завозить из Кривого Рога, из Николаева, потому что на складах действительно переданы эти препараты. Что касается продуктов питания, в магазинах очень много продуктов питания из Российской Федерации, также есть много продуктов благодаря нашим фермерам, которые выращивают украинскую продукцию, она есть и на рынках, и в наших магазинах", - добавил мэр.

Мэр добавил, что пока не видит подготовки к какому песвдореферендуму.

Ранее сообщалось, что Россия, скорее всего, решится объявить о незаконном формировании "ХНР" в ближайшее время.

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