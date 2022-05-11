Враг с оккупированных территорий накрывает системами залпового огня Николаевское направление.

В Оперативном командовании "Юг" сообщают об уничтожении за сутки 79 российских оккупантов и 12 единиц их техники.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ОК "Юг" по оперативной обстановки на юге Украины по состоянию на вечер 10 мая.

Отмечается, что подразделения украинских войск на Херсонщине и Николаевщине вдоль линии соприкосновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток.

"Осознавая распределение сил и несокрушимость нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно укрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненные поражения запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия", - говорится в сообщении.

Так, повреждены были частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электрообеспечение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.

На Херсонщине оба случая использования вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" завершились попаданием и нейтрализацией шпионов.

"В целом нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией воздушных сил и сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях. Общие потери агрессора составляют 79 рашистов, 12 единиц техники, среди которых, помимо БПЛА, еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника", - отмечается в сообщении.

В то же время в Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно вероятной блокады региона из-за прекращения функционирования Днестровского моста, по которому снова была применена ракетная атака. А также из-за нагнетания обстановки через приведение вооруженных формирований Приднестровского региона Республики Молдова и подразделений оперативной группы российских войск в боевую готовность "Полная".

"Сохраняется угроза ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, с воздуха с применением авиации, и с моря, где продолжает находиться неприятельская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами", - констатировали в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что воздушные силы уничтожили вражеский вертолет Ми-24.

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