В городе увеличивается количество блокпостов и передвижных патрулей.

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ищут списки брошенных квартир и планируют в них размещать своих военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что оккупанты пытаются навести "российский порядок", направленный на поддержание оккупационного режима.

"От председателей ОСМД микрорайонов "Таврический" и "Жилище" требуются списки пустых квартир. В них планируется размещение российских военнослужащих и сотрудников спецслужб. Также увеличивается количество блокпостов и передвижных патрулей. Жителей убеждают, что продвижения со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет. Следовательно, нужно принять данную реальность и работать под руководством "новой власти", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что недавно в Херсон прибыл так называемый "председатель ДНР" Денис Пушилин. Ожидается, что его прибытие связано с организацией антиукраинских провокаций к 9 мая и решение вопроса "изменения статуса" Херсона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области в свободное время российские оккупанты в Украине сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и поножовщину, а также занимаются рэкетом.

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