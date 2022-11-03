В частности, взрывы плавсредств происходят на Херсонском судоремонтном заводе им. Куйбышева.

Российские захватчики взрывают в оккупированном Херсоне плавсредства, которые не могут вывезти.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Херсонский судоремонтный завод имени Куйбышева. Россияне взрывают корабли и плавсредства, которые не могут вывезти", - говорится в сообщении.

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Что происходит в Херсонской области

В конце августа Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление на ряде направлений.

24 октября в Министерстве обороны Украины сообщали об освобождении более 90 населенных пунктов области.

По словам советника главы Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя, российские захватчики понимают, что не смогут удержать линию фронта на правом берегу под натиском украинской армии.

Одновременно российские оккупанты тотально усиливают фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.

В украинской разведке ранее сообщали, что в течение нескольких последних недель коллаборантов и представителей оккупационной администрации переселяют в пансионаты, которые расположены на Арабатской стрелке.

Эксперты американского Института изучения войны предполагают, что россияне могут ударить по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в этом украинских военнослужащих.

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