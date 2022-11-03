Это позволило уменьшить маршрут из оккупированного Крыма в Херсонскую, а в дальнейшем и Донецкую области ориентировочно на 120 км.

Российские захватчики восстановили грунтовую дорогу и транспортное сообщение через Арабатскую стрелку из оккупированного Крыма до оккупированной Херсонщины.

В частности, в течение нескольких последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской стрелке, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Сообщается, что владельцев баз отдыха заставляют расселять "переселенцев". Кроме того, российские военные осуществляют поиск свободных помещений для расселения.

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"Сейчас военными РФ активно используется дорога через Арабатскую стрелку между Крымом и Херсонской областью. До 24 февраля указанная дорога не использовалась, поскольку была перекопана и имела рвы. После начала вооруженной агрессии инженерные подразделения вооруженных сил РФ возобновили грунтовую дорогу и транспортное сообщение, что позволило уменьшить маршрут из оккупированного Крыма в Херсонскую, а в дальнейшем и Донецкую области ориентировочно на 120 км", - заявили в разведке.

Ситуация в Херсонской области

Херсон находится в оккупации с 1 марта. После начала контрнаступления украинской армии россияне начали вывозить из области материальные ценности и объявили об "эвакуации" людей.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россияне устроили информационную операцию о якобы "побеге" из Херсона.

По данным Генерального штаба, российские захватнические войска проводят мероприятия по укреплению обороны Херсона.

Сегодня советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что российские захватчики тотально усиливают фортификационные сооружения на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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