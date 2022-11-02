Для деоккупации Херсона украинской армии сначала, в частности, нужно выйти на Каховскую ГЭС, отметил эксперт.

Самый оптимальный вариант освобождения Херсона от российских захватчиков - выход на Берислав и на Каховскую гидроэлектростанцию (находится под Новой Каховкой), а потом уже двигаться в сторону этого областного центра.

Основной вариант освобождения левого берега Днепра от оккупантов такой - это движение украинских войск из-под Орехово, Васильевки в сторону Мелитополя, рассказал военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан ведущей "1+1" Наталии Мосейчук.

"Исходя из военной науки, оптимальный вариант освобождать Херсон после того, как… то есть сначала надо выйти на Берислав и на Каховскую гидроэлектростанцию, то есть закрыть вопрос по Каховке, а вот дальше двигаться в сторону Херсона. Это будет самый оптимальный вариант. И вопрос такой, что как раз и в районе Каховской ГЭС мы можем переправиться на левый берег еще быстрее, чем в самом Херсоне…", - отметил эксперт.

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - важнейшие новости

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление на ряде направлений и по состоянию на 21 октября в Херсонской области деокупировали более 80 населенных пунктов.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), противники могут нанести удар по Каховской ГЭС, обвинить в этом защитников Украины, а после этого воспользоваться спровоцированным наводнением для прикрытия отступления. Враги уже начали массовую эвакуацию в Херсонской области.

В конце октября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что захватчики готовятся держать Херсон - пытаются создать первую линию обороны и занимаются подготовкой оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

Гуменюк подчеркнула, что, вероятно, врагам приказали держаться до последнего.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что противники устроили информационную операцию о якобы "бегстве" из Херсона, чтобы Киев перебросил туда силы с других направлений.

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