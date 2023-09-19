Оккупанты ударили по автомобилям волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.

В результате удара российских оккупантов управляемой авиабомбой по городу Купянск число погибших возросло до шести человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "В результате вражеского удара УАБом в Купянске погибли четверо мужчин и две женщины. Экстренные службы продолжают осмотр места попадания", - уточнил детали Синегубов.

Как добавил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, это то количество жертв, которое удалось подсчитать в настоящее время.

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"Враг обстрелял автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения. Погибших продолжаем доставать из реки вблизи и из уничтоженных автомобилей", - сообщил Болвинов.

По его данным, обстрел россияне устроили посреди дня, около 13:00. Следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия, продолжается осмотр.

"И, к сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться", - добавил Болвинов.

Удары по Купянску

Оккупанты часто наносят удары по этому городу, из-за этого недавно там начала проводиться обязательная эвакуация. Сегодня днем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал об ударе по городу. По его данным, тогда было известно о трех погибших.

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