На месте удара работают экстренные службы.

Российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковской области", - отметил он.

По данным Синегубова, по состоянию на сейчас известно, что в результате этого удара погибли трое гражданских людей. "Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - отметил он.

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Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты постоянно наносят удары по территории области. Так, вчера поздно вечером в самом Харькове раздавались взрывы. Позже начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник отметил, что по Харьковщине нанесли удары из российского Белгорода, предварительно - из ЗРК С-300.

А вечером 18 июля Генштаб Украины и заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщили, что россияне не имеют успеха на Купянском направлении. Инициатива в боях перешла к ВСУ. В тот же день глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объяснил, почему армия РФ "пошла в атаку" на Купянском направлении и перебросила именно туда дополнительные силы. Чиновник указал, что врагу важно захватить Купянск-Узловой, чтобы развернуть новые логистические маршруты и направлять войска армии РФ дальше, вглубь Харьковской территории.

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