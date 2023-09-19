Российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковской области", - отметил он.
По данным Синегубова, по состоянию на сейчас известно, что в результате этого удара погибли трое гражданских людей. "Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - отметил он.
Ситуация в Харьковской области
Российские оккупанты постоянно наносят удары по территории области. Так, вчера поздно вечером в самом Харькове раздавались взрывы. Позже начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник отметил, что по Харьковщине нанесли удары из российского Белгорода, предварительно - из ЗРК С-300.
А вечером 18 июля Генштаб Украины и заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщили, что россияне не имеют успеха на Купянском направлении. Инициатива в боях перешла к ВСУ. В тот же день глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объяснил, почему армия РФ "пошла в атаку" на Купянском направлении и перебросила именно туда дополнительные силы. Чиновник указал, что врагу важно захватить Купянск-Узловой, чтобы развернуть новые логистические маршруты и направлять войска армии РФ дальше, вглубь Харьковской территории.