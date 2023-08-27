Предварительно, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня.

Российские оккупанты в воскресенье, 27 августа, обстреляли Богодуховский район Харьковской области, в результате чего погибла молодая женщина, и возник пожар.

Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, враг нанес удары по Богодуховскому району области. "Около 13 часов в результате вражеского обстрела с. Одноробовка Золочевской громады погибла женщина, 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения", - написал глава ОВА.

Кроме того, в результате обстрела возник пожар в киоске. На место происшествия были направлены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики экстренной помощи. По предварительным данным, добавил Синегубов, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня.

Видео дня

Важные новости Харьковской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 27 августа, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что враг ударил по Веровке Тягинской громады.

В результате обстрела погибла 35-летняя женщина, а еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями.

Вас также могут заинтересовать новости: