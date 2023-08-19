Таким образом, число жертв возросло до шести.

Число жертв российского удара по Чернигову возросло до шести, - скончалась пострадавшая 6-летняя девочка, а ее мать находится в тяжелом состоянии. Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, который напомнил, что всего известно о 42 пострадавших.

"Шесть человек, к сожалению, погибли. Пять минут назад пришла информация, что в больнице умерла девочка 6 лет. Ее мама находится в крайне тяжелом состоянии", - заявил он.

Клименко рассказал, что после удара патрульные полицейские на месте пытались оказывать девочке первую помощь. "Наложили турникеты. Потому что очень большая потеря крови была. К сожалению, при доставлении в больницу ее не смогли спасти", - сказал министр.

Остальные 36 раненых находятся в медицинских учреждениях. Среди них есть полицейские и работники судебной охраны.

"Это все гражданские люди, которые либо находились на центральной площади города Чернигова, либо шли после освящения фруктов из ближайшей церкви", - сказал Клименко.

Он также отметил, что ракета попала непосредственно во Дворец культуры на центральной площади города.

"Крыши всех домов, здесь 5-этажные дома старой части города, также уничтожены", - рассказал чиновник.

Клименко также добавил, что за две минуты до "прилета" ракеты прозвучала воздушная тревога, поэтому большинство людей, которые находились внутри здания, куда попала ракета, и возле нее, успели спуститься в укрытие.

Удар РФ по Чернигову 19 августа - детали

Как сообщал УНИАН, ранее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о "прилете" в центр Чернигова. Сообщалось, что противник мог нанести удар по областному центру из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Как сообщил впоследствии Клименко, в результате удара российских оккупантов по Чернигову погибли пять человек, травмированы - 37. Среди пострадавших было 11 детей.

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