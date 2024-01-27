Ребенок длительное время находился в коме.

В больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела села Малый Бурлук Харьковской области 17 января.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Девочка длительное время находилась в коме, получила сложные осколочные ранения", - поделился деталями глава ОВА и выразил соболезнования родным и близким ребенка.

Глава ОВА напомнил, что в тот день российские оккупанты нанесли удар по населенному пункту авиабомбой.

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Удар по Харьковской области 17 января

На Харьковщине в результате обстрелов российскими оккупантами погибла женщина, а двое детей получили ранения. Тогда Синегубов сообщал, что в результате вражеского обстрела в Малом Бурлуке погибла 61-летняя женщина.

"10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность. Пострадавшая девочка 13 лет получила осколочные ранения", - отмечал тогда глава ОВА.

Также в тот день в результате удара были повреждены дом культуры и жилые дома.

Также Офис генерального прокурора сообщил, что зафиксированы последствия артударов по Купянску Харьковской области. По данным следствия, 17 января около 13:00 и 13:30 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы. Враг ударил по городу из артиллерии.

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