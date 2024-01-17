10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность.

На Харьковщине в результате обстрелов российскими оккупантами погибла женщина, а двое детей получили ранения. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отмечает, что в результате вражеского обстрела в Малом Бурлуке погибла 61-летняя женщина.

"10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность. Пострадавшая девочка 14 лет получила осколочные ранения", - сообщил Синегубов.

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По его словам, повреждены дом культуры, есть повреждения жилых домов.

Также офис генерального прокурора сообщил, что зафиксированы последствия артударов по Купянску Харьковской области.

По данным следствия, 17 января около 13:00 и 13:30 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.

Враг ударил по городу из артиллерии.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Национальной полиции отмечают, что 17 января оккупанты сбросили на Купянск и село Малый Бурлук Купянского района управляемые авиабомбы. КАБ попала в здание сельского совета в селе Малый Бурлук.

В Купянске в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.

Российские атаки на Украину-детали

Сегодня российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в Марганецкой громаде, что на Никопольщине Днепропетровской области.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что под удар попало авто, в котором находились люди. Пострадали двое парней. 13-летний ребенок - "тяжелый". Юноша 19 лет-в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

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