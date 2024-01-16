Эвакуацию будут проводить из-за ситуации с безопасностью.

В Кондрашовской и Куриливской громадах Купянского района Харьковской области из-за ситуации з безопасностью будут проводить обязательную эвакуацию населения. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что сейчас в этих населенных пунктах находятся 3 тысячи 43 человека, из них 279 – дети.

К эвакуации призывают семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха Куриловской громады, а также Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Великая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошовка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютовое, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое и Цыбовка Кондрашовской громады.

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"Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей громад ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей", - подчеркнул Синегубов.

Глава ОВА также добавил, что желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по номеру 0-800-33-92-91.

Ситуация на Купянском направлении

Ранее в январе военный аналитик Денис Попович отметил, что российские оккупанты уже длительное время пытаются наступать на Купянском направлении, в Купянском районе Харьковской области идут кровопролитные бои вокруг села Синьковка. Враг пытается наступать и прилагает много усилий для того, чтобы продвинуться в сторону Купянска, поскольку этот город для них очень важен с точки зрения логистики.

Впоследствии сержант Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук отметил, что российские оккупанты несут серьезные потери в Харьковской области, их "перемалывают" защитники Украины.

По его словам, в районе Двуречной и Купянска Харьковской области российское наступление, которое продолжается уже почти три месяца, фактически захлебнулось.

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