Уход ВСУ от села Крахмальное Купянского района Харьковской области не создает угроз ни для города, ни для окружения группировки Сил обороны в этом районе.
Как говорится в материале "РБК-Украина", в одном месте перерезана трасса Р-07. может показаться, что есть угроза вражеского продвижения на Купянск или как минимум окружение украинских сил в Кисловке и Котляровке. Военный эксперт, полковник Владислав Селезнев в этом сомневается.
"Этот вариант не создает никаких угроз. По факту россияне захватили клочок земли 2х2 км и предпосылок для какого-то дальнейшего успеха у них нет. Дорога не используется силами обороны, а населенный пункт на 5-6 домов вряд ли является фактором, коренным образом изменившим ситуацию на поле боя. Сватово оккупировано и по понятным причинам мы не ездим туда по трассе Р-07. Говорить, что она может использоваться как рокадная дорога, тоже не стоит", - рассказал он.
По словам Селезнева, контроль над участками дороги не означает, что враг с легкостью сможет продвинуться дальше. У противника остается задача - выход на левый берег реки Оскол. С учетом того, что оккупанты месяцами топчутся возле Синьковки, непонятно, как они ее реализуют.
Фронт под Купянском - последние новости
Как говорится в отчете института по изучению войны (ISW) от 21 января, российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крахмальное в 20 км к северо-западу от Сватово.
Ранее Фитьо заверил, что захват оккупантами населенного пункта Крахмальное на Харьковщине не представляет угрозы для соседних подразделений.
"Крахмальное - это населенный пункт, в котором до широкомасштабной войны проживало 45 человек, это, видимо, 5 домов. И эти дома были разрушены оккупантами. Наша основная цель - уберечь жизни украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону. Каких-то угроз для соседних подразделений это не несет. И я думаю, что то, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", - сказал он.
Фитьо добавил, что крахмальное ранее было оккупированной территорией и его отбили во время Харьковского наступления.