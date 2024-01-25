У противника остается задача - выход на левый берег реки Оскол. Но непонятно, как захватчики хотят реализовать этот план.

Уход ВСУ от села Крахмальное Купянского района Харьковской области не создает угроз ни для города, ни для окружения группировки Сил обороны в этом районе.

Как говорится в материале "РБК-Украина", в одном месте перерезана трасса Р-07. может показаться, что есть угроза вражеского продвижения на Купянск или как минимум окружение украинских сил в Кисловке и Котляровке. Военный эксперт, полковник Владислав Селезнев в этом сомневается.

"Этот вариант не создает никаких угроз. По факту россияне захватили клочок земли 2х2 км и предпосылок для какого-то дальнейшего успеха у них нет. Дорога не используется силами обороны, а населенный пункт на 5-6 домов вряд ли является фактором, коренным образом изменившим ситуацию на поле боя. Сватово оккупировано и по понятным причинам мы не ездим туда по трассе Р-07. Говорить, что она может использоваться как рокадная дорога, тоже не стоит", - рассказал он.

По словам Селезнева, контроль над участками дороги не означает, что враг с легкостью сможет продвинуться дальше. У противника остается задача - выход на левый берег реки Оскол. С учетом того, что оккупанты месяцами топчутся возле Синьковки, непонятно, как они ее реализуют.

Фронт под Купянском - последние новости

Как говорится в отчете института по изучению войны (ISW) от 21 января, российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крахмальное в 20 км к северо-западу от Сватово.

Ранее Фитьо заверил, что захват оккупантами населенного пункта Крахмальное на Харьковщине не представляет угрозы для соседних подразделений.

"Крахмальное - это населенный пункт, в котором до широкомасштабной войны проживало 45 человек, это, видимо, 5 домов. И эти дома были разрушены оккупантами. Наша основная цель - уберечь жизни украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону. Каких-то угроз для соседних подразделений это не несет. И я думаю, что то, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", - сказал он.

Фитьо добавил, что крахмальное ранее было оккупированной территорией и его отбили во время Харьковского наступления.

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