Девушка, пострадавшая в результате вражеского обстрела, госпитализирована.

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов ранена 18-летняя девушка.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). "По предварительным данным, в ночь на 18 апреля с территории РФ был запущен авиаснаряд, который упал в селе Липцы. В результате разрушено одно и повреждены три хозяйственных здания", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 09:00 оккупанты обстреляли с. Петропавловка Купянского района. "Получила ранение 18-летняя девушка, она госпитализирована", - добавили в прокуратуре.

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Обстрелы Харьковской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 апреля, враг продолжал обстреливать прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В частности, в Волчанске, который враг массированно обстреливал в течение вчерашнего дня, разрушены восемь частных жилых домов, произошли пожары.

Также по меньшей мере четыре жилых дома повреждены в результате обстрелов пгт Казачья Лопань Харьковского района.

Из-за обстрелов из РСЗО с. Петропавловка Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение, а от обстрела из РСЗО с. Зеленый Гай Изюмского района поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом.

12 апреля сообщалось, что в регионе из-за обстрелов со стороны врагов была ранена женщина. Кроме того, еще два человека подорвались на минах.

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