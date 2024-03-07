Предварительно, оккупанты били из реактивных систем залпового огня.

В четверг, 7 марта 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьковскую область. Под вражеским огнем оказался Купянск.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным, враг атаковал Купянск из реактивных систем залпового огня.

"Погибли двое гражданских людей – мужчина и женщина, данные устанавливаются. Повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля", – добавил Синегубов, отметив, что продолжается разбор завалов.

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Напомним, что на Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из двух громад. Также принято решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов Купянского района.

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Днем 7 марта оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области. В результате атаки погиб гражданский мужчина 1972 года рождения – его тело возле воронки нашли соседи.

Кроме того, РФ нанесла удар по Сумам. В городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Впоследствии в ОВА уточнили, что пострадали помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала.

Утром россияне атаковали Одесскую область с самолетов тактической авиации из Черного моря. Противник направил на регион ракету Х-31П, сообщили в Силах обороны юга.

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