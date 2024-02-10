Все пострадавшие жили на одной улице Харькова.

В Харькове количество пострадавших среди гражданского населения в результате ночной атаки российских оккупантов возросло.

По данным городского председателя Харькова Игоря Терехова, в настоящее время их количество составляет 57 человек. "Эти люди - жители улицы Котельной, которых вчера вечером Россия оставила без ничего: без дома, без документов, без денег, без личных вещей", - сообщил Терехов.

Также Мэр добавил, что для предоставления пострадавшим всего необходимого, с самого утра в школе №21 работает штаб сбора и выдачи гуманитарной помощи.

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В частности, есть потребность в строительных материалах, одежде, средствах личной гигиены.

Ночной удар по Харькову

Во время ночной атаки на Харьков российские захватчики применили ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате этого нападения захватчики убили семерых украинцев, среди которых трое детей: один младенец, ребенок 4-х и 7-ми лет. Сначала было известно о трех раненых. Также 15 частных домов сгорели полностью. Всего выгорела почти половина улицы.

Кроме того, как сообщал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове зафиксировали попадание в Немышлянском районе. Также оккупанты обстреливали Большой Бурлук. Там попали в кафе.

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