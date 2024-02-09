В течение суток на фронте произошло 91 боевое столкновение.

На Купянском направлении россияне пытались сегодня прорвать оборону украинских защитников в районе Синьковки и Ивановки, но безуспешно. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"На Купянском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Безуспешными также были попытки врага прорвать оборону еще на 3-х направлениях:

Видео дня

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг атаковал при поддержке авиации.

На Авдеевском - наши защитники отбили 17 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области,

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Новопокровки и в районе Работино Запорожской области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 18 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 12 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение этих суток осуществлено 4 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

По данным Генштаба, всего в эти сутки по всей линии фронта произошло 91 боевое столкновение.

Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В то же время, авиация украинских Сил обороны нанесла в эти сутки удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 2 складам боеприпасов противника.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал УНИАН, россияне уже длительное время идут нон-стоп на жесткие штурмы возле Купянска, кладут огромное количество своей пехоты в лобовых штурмах. Как рассказал командир взвода 1-го Десантно-штурмового батальона 95-й отдельной ДШ Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислав Краснов, на направлении ситуация стабильно очень напряженная, потому что россияне постоянно пытаются штурмовать. Но благодаря просто нечеловеческой стойкости, мужеству наших войск и профессионализму командиров им вообще не удалось продвинуться, ни на метр нигде, - отметил Краснов.

Военный отметил, что враг не оставляет надежды захватить Купянск, потому что он для россиян стратегически важен.

Вас также могут заинтересовать новости: