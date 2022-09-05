Этой ночью обстрелов города не зафиксировано.

В результате вчерашнего ракетного удара по Харькову пострадали три человека.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"4 сентября около 18:30 в результате ракетного удара оккупантов 3 человека пострадали в Новобаварском районе города", - сообщил он.

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По словам Синегубова, ракета попала в землю, однако взрывная волна повредила частные домовладения и 10-этажный многоквартирный дом.

По его информации, этой ночью обстрелов города Харьков не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября оккупанты ударили по Харькову. Обстрелы пришлись по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова. Вечером 4 сентября председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что в результате вражеской атаки были госпитализированы два человека.

В Telegram-каналах сообщали, что оккупанты запустили по Харькову ракеты из Белгорода. Часть из них якобы сбили силы Противовоздушной обороны Украины. По неподтвержденной информации, РФ била по Харькову "Искандерами".

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские хакеры выманили у оккупантов данные о позициях благодаря фото красивых девушек. Используя полученные данные, ВСУ смогли атаковать базу россиян под Мелитополем.

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