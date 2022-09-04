Как уточнил мэр города Игорь Терехов, в Новобаварском районе удар пришелся на частный сектор - повреждены несколько частных домов и многоэтажка рядом с ними.

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Под удар попали два района города.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Обстрел двух районов Харькова. Предварительно, прилеты в Холодногорском и Новобаварском районах города", - рассказал он.

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После этого стало известно, что в Харькове в результате обстрелов госпитализировали двух человек. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

"На эту минуту медики госпитализировали 2 человек, состояние пострадавших - среднее", - отметил он.

Глава ОВА призвал жителей города Харьков и области находиться в укрытиях.

Вскоре Терехов уточнил, что в Новобаварском районе удар пришелся на частный сектор - повреждены несколько частных домов и многоэтажка рядом с ними.

В Telegram-каналах уже сообщают, что оккупанты запустили по Харькову ракеты из Белгорода. Часть из них якобы сбили силы Противовоздушной обороны Украины. По неподтвержденной информации, РФ била по Харькову "Искандерами".

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские хакеры выманили у оккупантов данные о позициях благодаря фото красивых девушек. Используя полученные данные, ВСУ смогли атаковать базу россиян под Мелитополем.

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