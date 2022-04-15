Среди погибших есть 7-месячный ребенок.

В результате обстрела российскими оккупантами жилого района города Харькова 7 человек погибли, 34 ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вторая армия мира", как оказывается, умеет воевать только с мирным населением. Оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них -3 детей. Погибли 7 человек, среди них - один ребенок семи месяцев", - заявил он.

Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь.

"Прошу вас, жители Харькова, без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах. Ни одно военное преступление оккупантов не останется безнаказанным!", - подчеркнул председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, Синегубов рассказал, что россияне продолжают обстреливать жилые районы Харькова и пригорода, за сутки в городе произошло три десятка пожаров из-за попадания снарядов, сложным остается Изюмское направление, но ВСУ наносят врагу значительный урон.

11 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты увеличили интенсивность обстрелов, причем постоянно – это жилые микрорайоны. По состоянию на сегодня разрушено 1644 жилых многоэтажных дома.

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