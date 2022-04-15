Кроме того, на территорию страны-оккупанта выехала семья предателя.

Мэр Купянска Геннадий Мацегора, который предал Украину и сдал город оккупантам, выехал в Россию. Вместе с ним уехала семья.

Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью "РБК-Украина".

"Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. По нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ", – сказал Синегубов.

По словам главы области, из Украины бежал также мэр Балаклеи. Он также публично поддержал оккупантов. Против обоих начали уголовное производство по обвинению в государственной измене.

Синєгубов заявил, что оккупанты пытались поставить каких-то своих людей во временно оккупированных населенных пунктах Харьковщины, но план провалился.

"Если говорить, например, о населенном пункте Липцы - это северное направление - там были такие намерения. Они даже привезли своего человека ... это местный человек, который в течение последних двух лет проживал на территории РФ, предатель Украины", – сказал Синегубов.

По его словам, россияне не пытались проводить псевдореферендумы или что-то вроде этого.

В Волчанске оккупанты пытались поднять флаг РФ, "создавать псевдоистории по поддержке российского вторжения, но им это не удалось".

Напомним, 27 февраля мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора предложил командованию Вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой. Позже сообщалось, что чиновника задержали, его подозревают в госизмене.

Пока неизвестно, как он смог выехать в РФ.

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