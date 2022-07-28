Городской голова призвал жителей Дергачевщины выезжать из громады, пока ситуация не стабилизируется.

В результате обстрела Дергачевской громады на Харьковщине ранены трое местных жителей, среди них 12-летний мальчик.

Об этом сообщил поздно вечером 27 июля Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко.

"Российские войска снова обстреливали подконтрольные Украине населенные пункты Дергачевской громады. В результате артиллерийских ударов в Прудянке трое местных жителей получили средние и тяжелые ранения. Среди них 12-летний мальчик, а также двое мужчин 1975-го и 1976-го годов рождения", - отметил Задоренко.

По его словам, благодаря оперативности волонтеров и врачей жизнь раненым удалось спасти, при этом одного из мужчин едва успели реанимировать, счет шел на секунды.

"Поэтому я в очередной раз призываю жителей Дергачевщины выезжать из громады на более безопасные территории и не возвращаться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется", - подчеркнул городской голова.

Как сообщал УНИАН, 27 июля российская армия также обстреляла поселок Печенеги в Харьковской области, использовав зажигательные снаряды.

В результате обстрела на территории поселка возникло три пожара. Зафиксировано попадание снаряда в объект критической инфраструктуры: разрушен участок газопровода.