В результате обстрела возникло три пожара, разрушен газопровод.

Российская армия обстреляла поселок Печенеги, что в Харьковской области, зажигательными снарядами.

Об этом сообщил в Telegram-канале печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

"В результате обстрела на территории поселка возникло три пожара. Зафиксировано попадание снаряда в объект критической инфраструктуры: разрушен участок газопровода", - отметил он.

По словам поселкового головы, пожарно-спасательная служба, экстренная медицинская помощь, полиция, газовая, энергетическая и другие службы работают над ликвидацией попаданий.

Гусаров призвал общину держаться вблизи укрытий или надежных мест защиты от обстрелов.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты выпустили по Харькову ракеты из комплекса противовоздушной обороны С-300.

Британская разведка отметила 22 июля, что Россия все чаще бьет переработанными ракетами ПВО по наземным целям.

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