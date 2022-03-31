Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска.

В ближайшее время ожидается усиление огневого влияния оккупантов по украинским подразделениям с целью обеспечения перемещения своих войск, с последующей задачей блокирования города Чернигов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В районах населенных пунктов Пинск, Лунинец республики Беларусь зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ которые, вероятно, были выведены из территории Украины.

"На Полесском направлении продолжается плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направления. На Северском направлении противник активных действий не проводил. Оккупанты сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности и продолжают принимать меры по налаживанию тылового обеспечения. В ближайшее время ожидается усиление огневого воздействия по украинским подразделениям с целью обеспечения перемещения своих войск, с последующей задачей блокирования города Чернигова.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артиллерийские обстрелы города. Осуществляет перемещение артиллерийских подразделений в районе города Изюм, создает ударные группировки, в том числе ранее выведенных из состава войск", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что на Донецком направлении основные усилия оккупантов и в дальнейшем сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате города Мариуполь.

"Враг пытался проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка, Золотая Нива. Успеха не имел. В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска. На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнении запасов. Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка. С целью восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что происходит накопление российских войск для нанесения новых ударов на Донбассе.