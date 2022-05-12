Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной из-за присутствия на площадке российских сил и персоналу "Росатома".

Удаленную передачу данных о гарантиях (ядерной и эксплуатационной безопасности – ред.) с украинской Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) полностью восстановлено.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на слова генерального директора агентства Рафаэля Мариано Гросси.

Это произошло в результате развертывания новых каналов передачи на основе спутниковых технологий и других технических работ, проведенных Агентством с момента визита инспекторов и технических специалистов по охране безопасности на Чернобыльской АЭС 26-27 апреля 2022 года.

Все площадки, где такие системы передачи данных есть в Украине, включая все АЭС и связанные с ними хранилищами отработавшего ядерного топлива, были полностью переданы штаб-квартире МАГАТЭ после двухмесячного перерыва на Чернобыльской АЭС.

"Это очень важный шаг для МАГАТЭ, чтобы продолжить реализацию гарантий в Украине", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

В то же время, по его словам, введение гарантий также включает меры по проверке на местах, тогда как ситуация на Запорожской АЭС остается сложной из-за присутствия на площадке российских сил и персонала "Росатома".

"Несмотря на то, что МАГАТЭ продолжает корректировать свою деятельность по гарантиям, ситуация остается неустойчивой. Поэтому я предложил провести визит на Запорожскую АЭС с участием инспекторов по гарантиям и экспертов по ядерной безопасности после необходимых консультаций и при первой возможности", — добавил он.

Сейчас 7 из 15 активных в Украине реакторов на четырех АЭС подключен к сети, в том числе два на оккупированной Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, два на южно-украинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС.

Восемь других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.

Как сообщалось, 4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.

При захвате станции первым делом захватчики из "Росатома" отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ.

На площадке ЗАЭС оккупанты также разместили тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу и терроризируя персонал станции и население города-спутника.

Вас также могут заинтересовать новости: