Защитники Украины понемногу продвигаются вперед на некоторых участках Донецкой области, отметили в Минобороны.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что ситуация на востоке Украины сложная.

Чиновница написала в своем Telegram-канале, что "сейчас очень тяжело в Соледаре".

"На востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых - наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные", - отметила Маляр.

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Она подчеркнула, что оккупанты сконцентрировали там немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или по крайней мере с пропагандистской целью захватить хоть какой-то населенный пункт.

Маляр отметила, что большая часть украинской армии на сегодня - это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.

"И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, поэтому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей высокой цели - сохранить государство и одержать победу", - отметила заместитель министра.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать сегодня

Утром 8 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник ведет наступление на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Наши воины дают захватчикам достойный отпор.

Ранее стало известно, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что россияне город не контролируют и несут большие потери.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, враг пытаются отрезать Соледар от Бахмута.

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