Также противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Несет большие потери, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - оккупанты обороняются. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двухречная Харьковской области. Также враг применил ударный БпЛа возле Александровки", - говорится в сообщении.

Также отмечается. что на Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дубравы Луганской области.

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На Бахмутском направлении, как сообщили в Генштабе, во вражеское огневое поражение попали Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дилеевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

"На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Великая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Волшебного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорье, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Бои за Донбасс – актуальное

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Вопреки всем заявлениям рашистских "блогеров", оккупационные войска не контролируют город и несут большие потери.

Сейчас Вооруженные силы Украины пытаются выровнять тактическое положение, а также нанести врагу максимальные потери в личном составе и технике.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, РФ стремится, в частности, перерезать дорогу Соледар – Славянск.

Также РФ ведет наступление под Бахмутом. Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не скрывает, что его интересуют природные ресурсы восточного региона, и он готов терять в боях сотни мобиков.

На этом участке фронта Пригожин бросает свое "мясо" на украинские позиции без поддержки техники и артиллерии.

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