В результате вражеских обстрелов были повреждены газопроводы и линии электропередач.

Российские оккупационные войска в субботу, 20 мая, в очередной раз атаковали Днепропетровщину. Враг обстрелял Никополь и Червоногригоровскую громаду.

"Уровень цинизма русских варваров зашкаливает. Чуть ли не каждый день они бьют по мирным территориям. Сегодня (20 мая – ред.) снова обстреляли Никопольщину. Из тяжелой артиллерии выпустили более 20 снарядов", – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате обстрелов в городе пострадала 46-летняя женщина. Также повреждены 17 домов – частных и многоэтажных.

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"Задело и солнечные панели, заборы и хозяйственные постройки. Железо агрессора побило газопроводы и линии электропередач. Без света сейчас почти тысяча никопольчан", – добавил Лысак.

Обстрелы украинских населенных пунктов

20 мая 2023 года российские захватчики накрыли "Градами" Торецк Донецкой области. В результате вражеской атаки получили ранения 5 человек, среди которых и 11-летний ребенок.

Кроме того, под огнем противника оказалась Херсонщина. Враг ударил по области из авиации. Из-за атаки на Берислав и Киндийку в Бериславском районе были значительные разрушения. Под завалами погибли люди.

19 мая россияне обстреляли Сумскую область. В результате атаки погибли трое гражданских людей. В то же время в Министерстве энергетики сообщили, что на Сумщине во время осмотра линии электропередачи погибли трое энергетиков.

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