Инцидент произошел около полудня, люди погибли во время осмотра линии электропередачи.

Сегодня днем в Сумской области в результате российских обстрелов погибли трое гражданских людей.

Как сообщили в Сумской областной военной администрации, инцидент произошел около полудня в Юнаковской громаде. Отмечается, что обстоятельства гибели людей выясняются.

В то же время в Министерстве энергетики сообщили, что на Сумщине во время осмотра линии электропередачи погибли трое энергетиков.

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"Во время осмотра воздушной линии 35 кВ "Юнаковка - Большая Рыбица" погибли трое работников АО "Сумыоблэнерго", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что обстоятельства трагедии выясняются, а в районе "продолжаются боевые действия".

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, накануне российские оккупанты совершили ракетный удар по Харьковской области: враг из зенитно-ракетного комплекса С-300 попал в частный дом в Циркунах. В результате обстрела погиб один человек, еще двое мирных жителей получили ранения.

В Генштабе рассказали, что всего в течение суток 18 мая российские оккупанты нанесли 39 ракетных, 39 авиационных ударов по Украине. Также было совершено 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Минобороны Украины ранее отмечали, что за последний месяц российские оккупанты увеличили обстрелы приграничных областей - Харьковской, Черниговской и Сумской.

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