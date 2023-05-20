Среди раненых в результате обстрела есть 11-летний ребенок.

Рсийские оккупанты обстреляли город Торецк, в результате чего были ранены 5 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. "Россияне накрыли фактически весь город "Градами". Повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница", - раскрыл подробности он.

По данным Кириленко, среди раненых в результате обстрела есть 11-летний ребенок. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.

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"В который раз подчеркиваю: не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Эвакуируйтесь! На прифронтовых территориях гражданским находиться крайне опасно", - призвал глава ОВА.

Ситуация в Донецкой области

Оккупанты постоянно обстреливают прифронтовые населенные пункты в Донецкой области. Часто достается и городу Торецк. Так, 11 мая в результате обстрела города, ранения получили 9 человек. Среди раненых оказалась целая семья - родители и их сын.

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