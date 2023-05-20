Погибли двое гражданских, один получил ранения.

Ночью враг массировано атаковал Киевщину дронами, однако этим не ограничился. Под утро российские оккупанты нанесли также авиаудары по населенным пунктам Херсонской области.

Под обстрелами оказались Берислав и Киндийка в Бериславском районе, сообщает Офис генерального прокуратура. Есть значительные разрушения и жертвы.

"По данным следствия, 20 мая около 4:00 российские военные в очередной раз обстреляли Берислав. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина. Также в результате удара по Киндийке возле Херсона травмы получил мужчина. Он госпитализирован. По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам", – говорится в сообщении.

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По данному факту начато расследование нарушений законов и обычаев войны. Правоохранители работают на месте происшествия, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное российскими военнослужащими.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

После деоккупации правобережной части Херсонской области украинскими силами российские оккупанты продолжают терроризировать жителей освобожденной территории интенсивными обстрелами. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, всего за минувшие сутки противник совершил 53 обстрела из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Областной центр, Херсон, обстрелял дважды, выпустив 11 снарядов.

В результате обстрелов повреждены жилые кварталы, территория и здание автозаправочной станции в Бериславском районе. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что всего разрушено пять жилых домов.

Она Гуменюк отметила, что обстрелы оккупантов стали менее интенсивными, что является следствием работы украинских военных по уничтожению артиллерии врага.

"Враг продолжает атаки управляемыми авиабомбами, применяет их по прифронтовым регионам. Под утро ударили снова по Бериславу. ... Вчера в течение дня они пытались атаковать Кизомис, ночью сменили направление на Берислав. Эти направления последовательно страдают от атак управляемыми авиабомбами, там, где враг не можети достать артиллерией, наземными средствами поражения. ... В целом количество обстрелов было, скажем так, сдержанным. Это последствия нашей боевой работы. Накануне мы уничтожили достаточно мощный запас их артиллерийских установок, им нужно время, чтобы перетащить. ... За минувшие сутки результат нашей работы – зенитно-ракетный комплекс "Стрела 10" и противотанковый ракетный комплекс на левом берегу", – сказала она.

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