Спасательная операция продолжается.

Число погибших в результате попадания ракеты в здание облгосадминистрации в г. Николаеве возросло до 12, раненых – 34.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.

Он отметил, что спасательная операция продолжается. "На сейчас: 34 - раненых, 12 - погибших", - написал Ким.

По предварительным данным, было гораздо меньше людей в здании, написал он.

Удар по ОГА в Николаеве:

Утром 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела и попадания ракеты в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения.

Сообщалось, что большинству работающих в ОВА чудом удалось спастись, это от 50 до 100 человек. Также сообщалось о 8 погибших и 30 раненых.

Городской голова Николаева Сергей Сенкевич высказал мнение, что россияне решили разрушить здание облгосадминистрации, учитывая, что там мог быть председатель облгосадминистрации Виталий Ким.

Война против Украины: