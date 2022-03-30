Число погибших в результате попадания ракеты в здание облгосадминистрации в г. Николаеве возросло до 12, раненых – 34.
Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.
Он отметил, что спасательная операция продолжается. "На сейчас: 34 - раненых, 12 - погибших", - написал Ким.
По предварительным данным, было гораздо меньше людей в здании, написал он.
Удар по ОГА в Николаеве:
Утром 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА.
По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела и попадания ракеты в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения.
Сообщалось, что большинству работающих в ОВА чудом удалось спастись, это от 50 до 100 человек. Также сообщалось о 8 погибших и 30 раненых.
Городской голова Николаева Сергей Сенкевич высказал мнение, что россияне решили разрушить здание облгосадминистрации, учитывая, что там мог быть председатель облгосадминистрации Виталий Ким.
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