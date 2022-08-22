Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений.

Российские оккупанты имеют частичный успех в районе Благодатного на Николаевском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех", - говорится в сообщении.

Тем временем, на Южнобугском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потемкино, Прибужское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское. Нанес авиационные удары вблизи Заречного, Белого Колодца и Андреевки.

В Генштабе также отметили, что наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация продолжают успешные выполнения огневых задач на определенных направлениях. Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, которые систематически несут потери.

Напомним, 21 августа в Генштабе ВСУ сообщали, что захватчики имели частичный успех на направлении Васильки - Благодатное.

22 числа Генштаб поделился, что бои с противником идут на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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