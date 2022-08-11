На указанном аэродроме 9 августа прогремели взрывы.

Появились спутниковые снимки в инфракрасном диапазоне аэродрома "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, где 9 августа прогремели взрывы.

В частности, фото в Twitter опубликовал представитель сообщества расследователей Bellingcat Вим Цвейненбург.

На обнародованных снимках можно увидеть масштабы пожара после "детонации боеприпасов". Черное – это выгоревшая растительность.

"Мы создали изображение False-Color атаки на авиабазу "Саки" в оккупированном Россией Крыму, чтобы показать следы пожара", – отметил журналист.

Удар по аэродрому в Новофедоровке: что известно

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Известно, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

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