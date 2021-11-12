По прогнозу советника главы ОП, после "решения вопроса" с Беларусью РФ возьмется за Украину.

Созданием миграционного кризиса на границе Беларуси с Евросоюзом Россия "решает вопрос" поглощения республики и дальнейшего создания единого государства, после чего Кремль перебросит усилия на Украину.

Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

По его словам, Кремль принуждает Беларусь к необдуманным поступкам, одним из примеров которых является признание аннексии Крыма.

"Это новое оружие Путина - нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать... представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики", - говорит Арестович.

Читайте также"Армия готова дать отпор": Зеленский о концентрации российских войск на границе с Украиной (видео)Россия, по его мнению, таким образом давит на страны ЕС и НАТО. После решения "белорусского вопроса", прогнозирует он, РФ начнет действия против Украины.

"Дальнейшие усилия будут направлены против Украины. Какую форму и средства они выберут – не знаю. Мне кажется, что вся эта история может быть определенным отвлекающим моментом, перед тем как основные усилия направить против Украины", - отметил Арестович.

Миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, определявших направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов на внешнюю границу Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет больше препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на усиление санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

Автор: Юрий Годован