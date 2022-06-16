Полуостров — это стратегическая цель для нашей страны, но войска будут действовать планомерно.

Новое вооружение от США и других союзников позволит Украине вернуть все временно оккупированные территории, включая Крым. У нашей страны уже есть перечень шагов, которые будут реализованы после прибытия свежих партий военной помощи.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью порталу CNN.

"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом", — заявил Резников.

По словам министра обороны, дальнейшие действия украинских защитников после новых поставок вооружения будет разделены на три этапа. На первом планируется стабилизировать ситуацию на фронте, чтобы предотвратить потери в сражениях против российских войск.

Второй шаг – это оттеснение оккупантов на границы до 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение. А на третьем этапе с партнерами Украины будут обсуждаться "пути освобождения территорий, включая Крым".

Журналист спросил Резникова, может ли попытка вернуть полуостров военным путем спровоцировать Россию. Министр ответил, что этот вопрос не рассматривается.

"Это не имеет значения. Потому что они [россияне] увидят это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они также увидят это в Мариуполе, что это украинские земли, и Крым — тоже украинская земля, несмотря ни на что", — подытожил Резников.

Напомним, 15 июня состоялась встреча западных партнеров Украины в формате "Рамштайн-3". В результате переговоров было принято решение о поставках нового оружия нашей стране. США передадут артиллерию, HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons. Словакия отправит вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию, а Германия — РСЗО.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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